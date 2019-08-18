الان تتابع أمين “التعاون الإسلامي” يلتقي “الجبير” ووزير الخارجية البحريني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، أمس، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير ، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة السودانية الخرطوم، لحضور توقيع الاتفاق التاريخي.
وبحث “العثيمين” مع “الجبير”، القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما التقى أمين منظمة التعاون الإسلامي، وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان.
إلى ذلك اجتمع “العثيمين”، بوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وبحث معه الأوضاع الثنائية.
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