الان تتابع الأردن يستدعي سفير الاحتلال احتجاجًا على الانتهاكات في الأقصى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، في بيان، أنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى عمان وأبلغته “رسالة حازمة” مطالبة بوقف “الانتهاكات” في المسجد الأقصى.
وبحسب البيان، استدعت وزارة الخارجية، ظهر الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان أمير ويسبرود لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى”.
ويعترف الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في القدس.
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