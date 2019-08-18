تحالف المعارضة السوداني يحدد أعضاءه الخمسة في مجلس السيادة

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال مصدر بتحالف المعارضة السوداني، إن التحالف حدد الأشخاص الخمسة الذين اختارهم ليكونوا الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي سيؤدي اليمين، غدا الإثنين.

وأضاف المصدر، لـ”رويترز”، أن تحالف قوى الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي وسليمان حسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق.

وينص اتفاق لتقاسم السلطة وقعه التحالف المعارض والمجلس العسكري الانتقالي، يوم السبت، على أن يختار التحالف خمسة أعضاء، والمجلس عددًا مماثلًا وأن يختار الجانبان العضو الحادي عشر.