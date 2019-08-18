الان تتابع تحالف المعارضة السوداني يحدد أعضاءه الخمسة في مجلس السيادة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال مصدر بتحالف المعارضة السوداني، إن التحالف حدد الأشخاص الخمسة الذين اختارهم ليكونوا الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي سيؤدي اليمين، غدا الإثنين.
وأضاف المصدر، لـ”رويترز”، أن تحالف قوى الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي وسليمان حسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق.
وينص اتفاق لتقاسم السلطة وقعه التحالف المعارض والمجلس العسكري الانتقالي، يوم السبت، على أن يختار التحالف خمسة أعضاء، والمجلس عددًا مماثلًا وأن يختار الجانبان العضو الحادي عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف المعارضة السوداني يحدد أعضاءه الخمسة في مجلس السيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.