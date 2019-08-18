الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على حقل نفطي سعودي

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

دانت الإمارات العربية المتحدة، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي في السعودية، عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الأحد.

Advertisements

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، بشدة، هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطراً جسيماً على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.