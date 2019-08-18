مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه في جبهة الحدود

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - اب

كشف مصدر عسكري مساء أمس السبت مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه في جبهات القتال بالقرب من الحدود السعودية، وسط تكتم من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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وقال مصدر عسكري أن القيادي في ميليشيات الحوثي والمعين من قبلها قائداً لما يسمى "اللواء الأول دفاع جوي"، عنتر أبو نشطان، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بالقرب من الحدود السعودية قبالة نجران.

وأكد المصدر أن ميليشيا الحوثي تتكتم على مقتل أبو نشطان وعدد من القيادات التي لقيت مصرعها حديثاً، خوفاً من انهيار معنويات العناصر التابعة لها.