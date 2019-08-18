رئيس الحكومة اليمنية: معركتنا الوجودية ضد المشروع الإيراني

لفت رئيس ​الحكومة اليمنية​، معين عبد الملك إلى أن "المعركة الوجودية والمصيرية هي ضد المشروع الإيراني في اليمن، ولن يُسمح لأي مليشيا متمردة بافتعال أحداث لحرف البوصلة عن ذلك الهدف"، مشدداً على "الموقف الثابت للحكومة اليمنية والتحالف في أن المعركة الوجودية والمصيرية هي ضد المشروع الإيراني في اليمن، وعدم السماح لأي مليشيا متمردة بافتعال أحداث، أيّا كانت، لحرف بوصلة هذا الهدف".

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