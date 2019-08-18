مادورو: ترامب يفعل بفنزويلا ما فعله هتلر والنازيون في أوروبا

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، يفعل ب​فنزويلا​ ما فعله ​أدولف هتلر​ بيهود ​أوروبا​".

وأشار مادوروالى "أنهم يفعلون لنا، أكثر أو أقل، ما فعله النازيون لشعوب أوروبا في الأربعينيات، وما فعله النازيون بالشعب اليهودي، لذلك فإنني أدين ذلك".

ولفت الى أن "​الولايات المتحدة​ تتابع واردات فنزويلا وصادراتها وحساباتها المصرفية، وكشفت أن لديها خطة لمواجهة الحصار الذي تفرضه إدارة ترامب، وأصر على أنه "لا يوجد ترامب"، وهي عبارة يستخدمها الحزب الحاكم لرفض الحصار المفروض على أصول ​الدولة​ الفنزويلية على الأراضي الأميركية التي أمر بها ترامب".

وأكد مادورو أن "نائب الرئيس وزير ​الاقتصاد​، ​طارق العيسمي​ ، الذي اتهمته الولايات المتحدة بتهريب ​المخدرات​، هو أكثر المسؤولين اضطهاداً في حكومته بسبب الإمبريالية".