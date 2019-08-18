خارجية الأردن: استدعاء سفير إسرائيل على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية بالاقصى

استدعت ​وزارة الخارجية​ الأردنية، ​السفير الإسرائيلي​ لدى عمان لتأكيد إدانة ​الاردن​ ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في ​المسجد الأقصى​ وللمطالبة بوقف الممارسات الاستفزازية فورا.

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