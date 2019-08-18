انفجار عبوة ناسفة على الطريق المؤدي إلى ولاية بلخ الأفغانية

أفادت وكالة بجواك الأفغانية، بأن انفجارا كبيرا استهدف الطريق المؤدي إلى ولاية بلخ الأفغانية. وأوضحت ان الانفجار هو نتيجة ​عبوة ناسفة​ كانت مزروعة على جانب الطريق في ولاية بلخ. ولم ترد أي أنباء حتى الأن عن خسائر في الأرواح.

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