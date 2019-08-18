أبو الغيط يهنئ السودان على توقيع "الإعلان الدستوري"

هنأ الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، الشعب ​السودان​ي وقيادته ومؤسساته، بمناسبة التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت ب​الخرطوم​، مشيراً إلى أنه "كلف وفدا رفيع المستوى برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للشؤون العربية و​الأمن​ القومي بالمشاركة في الاحتفالية والتوقيع كشاهد على وثائق المرحلة الانتقالية بين ​المجلس العسكري​ الانتقالي و​قوى إعلان الحرية والتغيير​".

ولفت إلى أنه "يعتزم القيام بزيارة ثانية قريبا إلى الخرطوم اتصالا بالدور الذي تنوي ​الجامعة العربية​ الاضطلاع به في المرحلة المقبلة، ودعما للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يساهم في استكمال المرحلة الانتقالية المقبلة".