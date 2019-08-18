أبو الغيط يهنئ السودان على توقيع "الإعلان الدستوري"

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشعب السوداني وقيادته ومؤسساته، بمناسبة التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت بالخرطوم، مشيراً إلى أنه "كلف وفدا رفيع المستوى برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومي بالمشاركة في الاحتفالية والتوقيع كشاهد على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير".
ولفت إلى أنه "يعتزم القيام بزيارة ثانية قريبا إلى الخرطوم اتصالا بالدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة، ودعما للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يساهم في استكمال المرحلة الانتقالية المقبلة".
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