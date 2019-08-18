موسوي: تصريحات الاميركيين حول ايجاد منطقة آمنة بسوريا استفزازية ومقلقة

لفت المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​ إلى أن "تصريحات وتوافقات المسؤولين الاميركيين حول ايجاد منطقة آمنة في ​سوريا​ استفزازية ومقلقة"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة ستزعزع ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة وتعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي السوري"، معتبراً أن "تصرفات الأميركيين في شمال شرق سوريا انتهاك صريح لسيادتها ووحدة أراضيها".

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