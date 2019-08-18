أعلن مركز المصالحة التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​ عن "عودة أكثر من 950 لاجئاً سورياً إلى بلادهم، بعد أن غادروا ​لبنان​ و​الأردن​، خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيراً إلى أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، عاد 959 شخصاً إلى ​الجمهورية العربية السورية​"، موضحا أن "312 شخصاً، بينهم 94 امرأة و159 طفلاً عادوا من لبنان، عبر معابر ​جديدة يابوس​، و​تل كلخ​، إضافة إلى 647 شخصاً بينهم 194 امرأة و330 طفلاً، عادوا من الأردن عبر ​معبر نصيب​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة الروسي: عودة أكثر من 950 سورياً لبلادهم من الأردن ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.