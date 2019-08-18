أعلن "الإعلام الحربي" أنّ "الجيش السوري يتابع عمليّاته العسكرية في ريف إدلب الجنوبي، وبسط سيطرته على مزرعتي "محمد قاسم النجم وسيفو" شرق كفر تاب، و"تل النار" شرق تل عاس، بعد اشتباكات مع إرهابيي "جبهة النصرة" المنتشرين في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري سيطر على مزرعتين بشرق كفر تاب وشرق تل عاس في ريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.