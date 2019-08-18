أعلن "الإعلام الحربي" أنّ "​الجيش السوري​ يتابع عمليّاته العسكرية في ​ريف إدلب الجنوبي​، وبسط سيطرته على مزرعتي "​محمد قاسم​ النجم وسيفو" شرق كفر تاب، و"تل النار" شرق تل عاس، بعد ​اشتباكات​ مع إرهابيي "​جبهة النصرة​" المنتشرين في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري سيطر على مزرعتين بشرق كفر تاب وشرق تل عاس في ريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.