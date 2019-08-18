سلطات فرنسا تتعهد باستقبال 40 مهاجرا من السفينة العالقة أمام الشواطئ الإيطالية

تعهدت سلطات ​فرنسا​، بإستقبال 40 مهاجراً من أصل 107 يتواجدون على ​سفينة​ "أوبن آرمز/ أذرع مفتوحة" الإنسانية، والعالقة منذ نحو أسبوعين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بسبب رفض السلطات الإيطالية السماح لها بالرسو وإنزال ​المهاجرين​.

وأوضحت ​وزارة الداخلية الفرنسية​ في بيان لها أن "التنسيق بين الدول المتضامنة مع بعضها والتي تعهدت باستقبال المهاجرين ما زال قائماً، ولهذا السبب قررت فرنسا الالتزام بتعهدها واستقبال 40 مهاجرا".

وأشارت الى أنه "يجب على هؤلاء المهاجرين أن يكونوا فعلاً بحاجة لحماية أي أن يستوفوا الشروط للحصول على صفة لاجئ ولهذا السبب سوف نرسل مهمةً تابعةً للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين إلى ​إسبانيا​ في حال رست السفينة هناك".

ورفضت ​الحكومة​ الإيطالية استقبال المهاجرين نظراً ل​سياسة​ وزير الداخلية ​ماتيو سالفيني​ الصارمة بهذا الشأن، لكنها عادت ووافقت أمس على استقبال 27 قاصراً يتواجدون من دون أهلهم.