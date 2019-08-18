السفير الإيراني في لندن: ناقلة النفط ستغادر ميناء جبل طارق مساء

أعلن ​السفير الايراني​ لدى لندن ​حميد بعيدي نجاد​ أن "ناقلة ​النفط​ ستغادر ميناء ​جبل طارق​ مساء".

وكانت قد لفتت المتحدثة باسم ​الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوس، في وقت سابق، إلى أنّ "الناقلة "غريس 1" كانت تساعد ​الحرس الثوري الايراني​ الّذي تصنّفه ​واشنطن​ "منظمة إرهابية"، ما يعني أنّ طاقم ​السفينة​ قد يكونوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أميركية أو يُرفض دخولهم الى ​الولايات المتحدة​ لأسباب تتعلّق ب​الإرهاب​".

هذا وكانت قد سمحت المحكمة العليا في جبل طارق لناقلة النفط الإيرانية الّتي تمّ احتجازها مطلع تموز الماضي، بالمغادرة رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه بسعيها لتسليم حمولتها إلى ​سوريا​.

وكانت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية- أ.ف.ب" قد ذكرت يوم الجمعة أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ أعلنت إصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1".