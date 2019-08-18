المفتي عبدالله: لبنان يحتاج الى الكثير من الحوار والى قليل من العصبيات

اكد مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي لحركة "أمل" ​الشيخ حسن عبدالله​، ان "​لبنان​ في هذه المرحلة يحتاج الى الكثير من الحوار والى قليل من العصبيات".

وخلال القائه كلمة في حفل تخريج مشاركين في ​الدورة​ القرأنية التي نظمها معهد الامام الصادق في ​الغازية​، قال عبد الله: "ان أهم لغة هي لغة الحوار. على اللبنانيين ان يحتكموا الى الكلمة السواء وطالما ان المجتمع تتحكم فيه العصبيات الطائفية سيبقى يعيش بحال تخل".

وشدد على "ضرورة التمسك بتعاليم الامام الصدر وثوابته في تعميم ثقافة الحوار والانفتاح".