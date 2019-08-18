أربعة كهنة موارنة احتفلوا بقداسهم الأول في دير مار أنطونيوس قزحيا

احتفل الكهنة الجدد في ​الرهبانية اللبنانية المارونية​، عماد عبد الساتر، يوسف عيسى، أغسطينوس الحواط وآسيا صافي، بقداسهم الأول في ​دير مار أنطونيوس قزحيا​ في ​الوادي المقدس​، وقد ترأس الذبيحة الإلهية الكاهن الجديد الأب يوحنا البطي.

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