رابطة الطلاب: تعليق الاعتصام غدا بعد التواصل مع شعبان

أعلنت "رابطة طلاب لبنان"، في بيان لها أنها "تواصلت مع رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية أمل شعبان، وتحدثت معها حول الخطأ التقني الذي حدث عند صدور نتائج الدورة الثانية لإمتحانات البكلوريا، وعليه سيزور وفد من الرابطة وزارة التربية غدا للقاء شعبان ومتابعة الملف".
وقد علقت الرابطة إعتصامها المقرر غدا أمام وزارة التربية في الأونيسكو.
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