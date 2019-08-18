رابطة الطلاب: تعليق الاعتصام غدا بعد التواصل مع شعبان

أعلنت "رابطة طلاب لبنان"، في بيان لها أنها "تواصلت مع رئيسة دائرة ​الإمتحانات الرسمية​ أمل شعبان، وتحدثت معها حول الخطأ التقني الذي حدث عند صدور نتائج ​الدورة​ الثانية لإمتحانات البكلوريا، وعليه سيزور وفد من الرابطة ​وزارة التربية​ غدا للقاء شعبان ومتابعة الملف".

وقد علقت الرابطة إعتصامها المقرر غدا أمام وزارة التربية في ​الأونيسكو​.