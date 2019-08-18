العمار يرعى وضع الحجر الأساس لكنيسة سيدة الانتقال في عين الأسد

اعتبر مطران صيدا و​دير القمر​ للموارنة ​مارون العمار​ خلال الاحتفال بوضع الحجر الأساس لكنيسة سيدة الانتقال في عين الأسد أن "وضع حجر الأساس لكنيسة عين الأسد التابعة عقاريا لبرجا له أهمية كبرى، لأن "الأم بتلم"، و​السيدة العذراء​ هي أمنا وتجمعنا جميعا، تلمنا بمحبتها وغفرانها وانفتاحها وتقبل الجميع"، آملا "أن تكون كنيسة سيدة الانتقال في عين الأسد "أم تلم" عندما تفتح جسورها مع كل القرى والمناطق المجاورة، وأن تصبح محجا"، داعياً الى "أن تبقى اليد باليد في هذه المنطقة لنؤكد على حضارة التلاقي".

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