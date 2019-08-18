أسود لحبشي: خلي قلبك أبيض على أسود بتظبط معنا

رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب أنطوان حبشي، قائلا "عزيزي الزميل حبشي ما في قلوب سودا بس المقابر لونها أسود وخلي قلبك أبيض على أسود بتظبط معنا".
وكان قد توجه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي بالقول: "أنتم تفاهمتم مع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ومن خلاله "التيار"، أمّا "التيار" لوحده فأنتم لم تتفاهموا معه كأفراد،لأنّه في هذه الحالة "مش ظابطة معنا معكم...كيف
فردّ عليه حبشي مركّزًا على أنّ "التيار" هو جمهورٌ عريض لا يُختزَل بأشخاص، أقلّهُ هذا ما أتمنّاه لكم، وهذا منطق يؤمّن الاستمرارية. ونتمنّى أن "تبيَضّ" القلوب لأنّه إذا بقي لونها أسود قاتم، للأسف "ما بتطلع ظابطة مع حدا".
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