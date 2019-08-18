قوى الامن تعمم صورة فتاة ضائعة

اعلنت المديريـة العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقـات العامـة في بيان انه عند " الساعة 21.30 من تاريخ 17/8/2019 وفي محلة مرجة ​رأس العين​ ، عثرت دورية من مخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على قاصر من الجنسية اللبنانية تُدعى زينب ​محمد نور​، تولّد عام 2003 (حسب أقوالها) وصرّحت بأنها قد غادرت منزل ذويها الكائن في ​بيروت​ محلة ​جسر الكولا​ بالقرب من موقف الصّاوي منذ حوالي الشهر، ومن تاريخه لا تعرف أي شيء عن أهلها، علما بأنها تعاني من قلة إدراك ولا تجيد القراءة والكتابة.

لذلك، وبناء لإشارة ​القضاء​ المختص، تُعمم ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ صورتها، وتطلب من الذين يعرفونها أو يعرفون أي شيء عن ذويها، إبلاغهم الحضور أو الاتصال بالمخفر المذكور على الرقم: 370800/08، لإجراء المقتضى القانوني، تمهيداً لاستلامها.