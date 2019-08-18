شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: التشكيلات النقابية الحالية قائمة حتى إجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن انتخابات النقابة ستكون بتدريجها الطبيعى عامة ثم فرعيات، مضيفا أن التشكيلات النقابية الحالية قائمة حتى إجراء الانتخابات أيا كان موعدها.

وأضاف سامح عاشور خلال كلمة له فى الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، أن هناك من يقول أن هذه التعديلات أتت في فترة ريبة، متابعا: "نحن نعمل على إقرار هذه التعديلات منذ 5 سنوات، ومن يدعي بأننا ألغينا الإشراف القضائى على الانتخابات لم يطلع على القانون بالأساس، لأنه لم يكن هناك إشراف قضائي على انتخابات النقابة فى القانون القديم".

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وذكر سامح عاشور، نقيب المحامين، أنهم يحضرون لتعديل إضافى فى قانون القيمة المضافة، لاستبعاد الدعاوى القضائية وأعمال المحاماة ضمن الأعمال المعفاة من القيمة المضافة.