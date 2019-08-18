شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: 10 رسائل للرئيس باحتفالية عيد العلم.. ويعكس اهتمامه بالبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بإقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية لعيد العلم، للاحتفاء بعلماء مصر وأساتذة الجامعات الذين بذلوا جهودًا مضنية إسهاما فى زيادة رصيد العلم.

وقال "بركات"، فى بيان له اليوم، إن تكريم الرئيس السيسي للعلماء يعتبر بمثابة حافزا لبذلهم المزيد من الجهود وتشجيعًا لصغار الباحثين.

وأضاف "بركات"، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للبحث العلمي وتحرص على اتخاذ خطوات واسعة بشأنه، سعيًا منها للتأقلم مع المتغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وهو ما يعكسه تقدم الجامعات المصرية في الصنيفات العالمية للجامعات، فتقدمت جامعة القاهرة بـ100 مركز مقارنة بالعام الماضى فى تصنيف شنغهاى.

وأشار إلى أن الدولة تعطى أولوية كبيرة لافتتاح الجامعات التكنولوجية، وفتح أقساما جديدة بالكليات المتواجدة بالفعل تساير التغير الحادث بالعلم، وكذلك تخطو خطوات ثابتة تجاه تغيير مناهج التعليم بمختلف مراحله، بحيث تتواكب مع المناهج التى يتم تدريسها عالمياً، متابعا: "ولكننا مازلنا بحاجة إلى الربط بين البحث العلمى واحتياجات المجالات المختلفة، أى الربط بين العلم وتطبيقه، لخدمة احتياجات التنمية الاقتصادية بالدولة".

فيما، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث بعشرة رسائل باحتفالية مصر بعيد العلم، لاسيما وأن الرئيس منذ أن تولى حكم البلاد وهو يحمل على عاتقة ملف التعليم العالى والبحث العلمى؛ نظرًا لأهميته التي تساهم بشكل كبير في تقديم وتطوير البلاد، فضلًا عن تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وتابعت عطوة: "الرئيس أكد على أنه لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بالعلم والتكنولوجيا، وأن مصر الجديدة تولى أهمية قصوى لبناء المواطن صحيا وعلميا وثقافيا، وأن العلماء يعملون ويجتهدون للإعلاء من شأن مصر، وأن الإنسان المصرى من أهم وأغلى ما تمتلكه مصر من الثروات، ورغم كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين".

وأضافت عطوة، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تستهدف تنشئة العقل المفكر المستنير المستعد لقبول العلم والمعرفة، والذى يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل، والدولة أصبحت تولى العلم والعلماء أهمية قصوى، واستمرت فى تنفيذ رؤيتها التنموية من خلال زيادة المخصصات المالية الموجهة للتعليم العالى والبحث العلمى وإعادة صياغة بنية تشريعية ومحفزة.

وثمنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، حرص الرئيس السيسي على تكريم عددا من العلماء من أساتذة الجامعات الحاصلين على جوائز الدولة وذلك خلال احتفالية عيد العلم التى أقيمت فى مركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. وقالت النائبة، إن الاهتمام بالتعليم هو المسار الوحيد للتنمية وضمان مستقبل أفضل للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يعمل بمجهود قوى فى دعم العلم والعلماء، ولا يدخر جهدا في توفير كامل الدعم المطلوب للمنظومة التعليمية. Advertisements ولفتت إلى أن جراء هذا الاهتمام بالعلم والتعليم، فإن الرئيس السيسي أعلن العام الجارى 2019 عام التعليم فى مصر لأن العلم هو أساس النهوض بالمجتمع وأن الدولة تستهدف تنشئة الإنسان المصرى الواعى والمتعلم. وأشارت إلى الرؤية الطموحة للدولة المصرية ومؤسساتها فى تخريج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار، ومواكبة لسوق العمل.

ثمنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، حرص الرئيس السيسي على تكريم عددا من العلماء من أساتذة الجامعات الحاصلين على جوائز الدولة وذلك خلال احتفالية عيد العلم التي أقيمت في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وقالت النائبة، إن الاهتمام بالتعليم هو المسار الوحيد للتنمية وضمان مستقبل أفضل للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يعمل بمجهود قوي في دعم العلم والعلماء، ولا يدخر جهدا في توفير كامل الدعم المطلوب للمنظومة التعليمية.

ولفتت إلى أن جراء هذا الاهتمام بالعلم والتعليم، فإن الرئيس السيسي أعلن العام الجاري 2019 عام التعليم في مصر لأن العلم هو أساس النهوض بالمجتمع وأن الدولة تستهدف تنشئة الإنسان المصري الواعي والمتعلم

وأشارت إلى الرؤية الطموحة للدولة المصرية ومؤسساتها في تخريج إخراج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار، ومواكبة لسوق العمل.