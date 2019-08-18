شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا .. إعلام الإخوان يحصل على صفر فى عدد المشاهدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الأكاذيب التى يروجها دوما إعلاميو جماعة الإخوان الإرهابية، أن نسبة المشاهدات لبرامجهم عبر موقع اليوتيوب هى الأعلى والأكثر انتشارا وتأثيرا، ويتناسون أنهم يروجون برامجهم بأموال مالية ضخمة، أي أن المقاطع التى تنتشر لهم تكون بسبب تمويلهم لهذه المقطع، لكن الحقيقة الكامنة التى بين أيدينا وتكشفها عدد من الصور، هى أن هناك برامج لا تحظى بأى مشاهدات اطلاقا رغم نشرها على "السوشيال ميديا" منذ فترات كبيرة. وتكشف الصور أن هناك مقاطع حظيت بنسبة مشاهدة لا تتخطى أصابع اليد الواحدة، بينما هناك مقاطع شاهدها أثنين فقط لا غير ، وهناك مقطع لم تحظى بأى نسبة مشاهدة اطلاقا، الأمر الذى يفضح أباطيل وزيف الجماعة الإرهابية.

Advertisements





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا .. إعلام الإخوان يحصل على صفر فى عدد المشاهدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.