شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كل ما تريد معرفته عن عيد العلم وبداية الفكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الاحتفال بـ "عيد العلم" الذى يقام تحت رعايته بحضور وكبار رجال الدولة، ليظهر مدى اهتمام القيادة السياسية بالعلماء، من خلال تكريم عدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والذين ساهموا بالأبحاث التى قاموا بها فى خدمة المجتمع وأهداف التنمية فى مصر، ويرصد ”الخليج 365” بداية فكرة الاحتفال بعيد العلم حتى اليوم:

متى بدأت فكرة الاحتفال بعيد العلم ؟

بداية الاحتفال بعيد العلم إلى العهد الملكى عام 1944، عندما أعلن الملك فاروق، أن مصر ستحتفل بعيد العلم فى 17 أغسطس، من كل عام، وبالفعل تم الاحتفال بأول عيد علم فى الدولة الملكية.

ومن هم أبرز المحتفى بهم فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟

فى عهد الرئيس جمال عبد الناصرعام 1958، تم تغيير موعد عيد العلم إلى 21 ديسمبر، وهو تاريخ افتتاح جامعة القاهرة فى عام 1908، وكان أول المحتفى بهم في عيد العلم طه حسين، عام 1958، ثم عباس العقاد، عام 1959، ثم توفيق الحكيم عام 1960.

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ما هى أبرز مظاهر الاحتفال بعيد العلم منذ تاريخه ؟

أبرز الاحتفالات تكريم عيد العلم سنة 1965، تكريم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قطبَي الفن في العالم العربى أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وقال الزعيم الراحل، خلال تكريم أم كلثوم وعبد الوهاب: لقد استطاع فن محمد عبد الوهاب وفن أم كلثوم أن يجمع العرب من المحيط إلى الخليج.

ولماذا توقف الاحتفال بعيد العلم منذ 2014 إلى 2017 ؟

شهد عام 2017 عودة الاحتفال بعيد العلم بعد توقف دام ثلاث سنوات وقام الرئيس السيسى بتكريم الفائزين بجوائز الدولة والباحثين وأوائل الجامعات، وكذلك أوائل الطلاب بالمدارس، ترسخيًا لمبدأ اهتمام الدولة بالعلم لكونه أحد عوامل تقدم الدول. والمكرمون بجوائز النيل لعام 2014 والحاصلون على وسام العلوم والفنون من الطبقة ، وإنشاء 4 جوائز جديدة للابتكار فى مجالات الزراعة والغذاء والصحة والدواء والطاقة المياه والصناعة وتخصص لشباب المبتكرين وتكون قيمة الجائزة 250 ألف جنيه، ويتم بدء العمل بذلك اعتبار من إعلان جوائز العلم الحالى.