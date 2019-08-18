شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربى: السيسي حريص على ترسيخ معانى اهتمام الدولة بالعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربى وعضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على ترسيخ تلك المعانى بالاهتمام البالغ للدولة بالعلم والتعليم بكافة صوره كما حرص على حضور الاحتفال بعيد العلم عاما بعد عام وتكريم علماء مصر النابهين شبابهم وشيوخهم تقديرا لعطائهم وتحفيزا للجميع أن يحذوا حذوهم.

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وأضاف الجمال، أن الرئيس السيسى واضحا فى أن الدولة تعمل بكل جهد وجد فى بناء الانسان المصرى باعتبارها أهم الثروات التى تمتلكها الأمة وأن العلم والحضارة المصرية على مدار التاريخ ظلت شامخة متحدية كل المحن التى مر بها الوطن كما ربط سيادته بين العلم والاقتصاد وأهمية البحث العلمى فى بناء الاقتصاد القومى على أسس علمية سليمة.

وتابع نائب رئيس البرلمان العربى، قائلا :"ركب الحضارة لا يسير إلا بالعلم والمعرفة وهو ما نتطلعه جميعا ألا نتخلف عنه معتمدين فى ذلك على عقول شبابنا وعلمهم وثقافتهم ومن خلال ما توفره الدولة والقيادة السياسية من أسس وبنية تحتية علمية قوية راسخة ومن جامعات تكنولوجيه تواكب العصر وتفتح طريق المستقبل.