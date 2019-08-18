عضو "لجنة الصناعة": البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية ستفيد الصناعة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد زكريا محي الدين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم، سيكون له مردود جيد على قطاع الصناعة فى مصر.

وأشار محي الدين، فى بيان له اليوم، إلى أن العمل على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيعزز مجهود الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعى.

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وثمن زكريا محي الدين، مجهودات الرئيس السيسى فى الاهتمام بالقطاع الصناعى وتطويره، وإنشاء المدن الصناعية المتكاملة، والتوسع فى هذا الاتجاه، وخاصة تطوير الصناعات المغذية وتوفر التدريب الحرفى اللازم للعاملين فيها.

وطالب محى الدين، بتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، حرصا على دعم الاستثمار الصناعى والذى سيكون له دور فى تطوير الاقتصاد المصرى ورفع مستوى المعيشة.