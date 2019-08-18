القوى العاملة في الدقهلية: توفير 1081 فرصة عمل للخريجين والشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أكد أحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية، أن عدد المعينين بمعرفه مديرية القوى العاملة بالمحافظة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 1081، من إجمالي المسجلين بمكاتب القوى العاملة والبالغ عددهم 4688.

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى توفير فرص عمل لـ11 شخصًا من ذوى الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص إعمالًا لنسبة الـ5%، وتفعيلا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف "القللي"، أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود المميزة التي تبذلها المديرية ومناطقها ومكاتب التشغيل التابعة لها في مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق المستمر مع منشآت القطاع الخاص والمصانع والشركات.