لعدم نظافة المسطح المائي.. إحالة مدير حماية البيئة بميناء الإسكندرية للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أحال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مدير إدارة حماية البيئة بالميناء للتحقيق، بسبب عدم نظافة المسطح المائي بأحد أرصفة ميناء الإسكندرية.
ووجه "شاهين" خلال جولة تفقدية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، اليوم الأحد، بالحفاظ على الميناء قائلا:" حافظوا على الميناء فإنه يُمثل بيوتكم وبيوت أبنائكم وأحفادكم في المستقبل والأمانة تقتضي أن تحافظوا عليه".
وشدد على أهمية الاعتناء بنظافة الساحات والأرصفة والمسطحات المائية بالميناء وإزالة كل المخلفات والملوثات، مؤكدا أن أي تقصير في ذلك سوف يعتبره خيانة ولن يسمح بها.
وطالب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، المسئولين بالعمل الميداني وترك المكاتب، موضحاً أنه يجرى جولات يومية داخل الميناء ولن يتهاون مع أي تقصير، مؤكداً على سرعة التخلص من الخردة والمهمل وما تبقي من السفن الغارقة والسفن التي تشغل أرصفة حتى يمكن استخدامها استخداماً أمثل.
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