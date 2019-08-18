بذلة تجعلك تعايش أجواء ألعاب الواقع الافتراضي وكأنها حقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

أعلنت شركة Teslasuit عن إطلاق بذلة تتيح لعشاق الألعاب الاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي.

وأوضحت الشركة البريطانية أن البذلة Teslasuit توفر استجابات لمسية تتطابق مع أحداث اللعبة وتجعل اللاعب يعايش أجواء اللعبة بصورة أكبر؛ فإذا ما تعرض اللاعب للضرب بالسهم فإنه يشعر به في قلبه.

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وتتكون البذلة الجديدة من جزئين لسهولة ارتدائها، علاوة على أنها قابلة للغسل ويمكن مواءمة مقاسها حسب جسم اللاعب، ومن خلال الاعتماد على المنسوجات "الذكية" في بذلة Teslasuit يمكنها تتبع حركات اللاعب وقياس معدل نبضات القلب في ذات الوقت. وتعمل الاستجابة اللمسية على تحفيز عضلات معينة أثناء اللعب، وبالتالي خلق الشعور بالتأثيرات الخارجية.

وأوضحت شركة Teslasuit أنه يمكن توصيل البذلة بالحواسيب عن طريق شبكة WLAN أو تقنية البلوتوث، مشيرة إلى أن البذلة الجديدة تتوافق مع معظم نظارات الواقع الافتراضي، علاوة على إمكانية استعمال البذلة خارج نطاق الألعاب، مثل قطاع الرياضة من أجل تصحيح مسار الحركات، كما يمكن استعمالها في إعادة التأهيل.

وأعلنت شركة Teslasuit عن طرح البذلة الجديدة في الأسواق العالمية في نوفمبر المقبل بسعر يتراوح من 1000 إلى 2500 يورو حسب الموديل.​