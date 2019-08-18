بعد توقف دام 5 سنوات.. استئناف الرحلات في مطار سبها الليبي‎

استقبل مطار سبها الدولي جنوب ليبيا، اليوم الجمعة، أول رحلة لطائرة مدنية، وذلك بعد أكثر من 5 سنوات على إغلاقه نتيجة توترات أمنية.

والطائرة التي استقبلها المطار تعود للخطوط الجوية الليبية، وأقلعت من مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي (شرق).

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وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، أعلنت الخطوط الجوية الليبية عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ عودة الملاحة للمطار

وأدت اشتباكات قبلية اندلعت بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو قرب مطار سبها في 10 كانون الثاني/ يناير 2014؛ إلى توقف حركة الملاحة في المطار.