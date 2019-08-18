وزير الخارجية الإيراني: بحثنا في الكويت معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر "تويتر" انه بحث مع المسؤولين في الكويت المقترح الإيراني لتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول

الخليج.

يذكر ان ظريف قد وصل الى الكويت مساء السبت في زيارة للكويت تستغرق يومين وقد أجرى

مباحثات مع نائب ريس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وأكدت مصادر كويتية ان الاجتماع تناول عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين وكذلك تطورات الأوضاع في المنطقة