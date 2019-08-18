وزير الخارجية الإيراني: بحثنا في الكويت معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر "تويتر" انه بحث مع المسؤولين في الكويت المقترح الإيراني لتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع دولالخليج.
يذكر ان ظريف قد وصل الى الكويت مساء السبت في زيارة للكويت تستغرق يومين وقد أجرىمباحثات مع نائب ريس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وأكدت مصادر كويتية ان الاجتماع تناول عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين وكذلك تطورات الأوضاع في المنطقة
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