السعودية تدين تفجيرًا انتحاريًا استهدف حفل زفاف في كابول

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وجدد المصدر موقف المملكة الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين، وجميع مظاهر العنف والإرهاب، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان الشقيق، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

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