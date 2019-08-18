سفيرمصر بسيول يستعرض تاريخ وإنجازات مصر في محاضرة بكوريا

استعرض السفير حازم فهمي سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، تاريخ وإنجازات مصر خلال محاضرة حول التاريخ المصري المعاصر بالمتحف الوطني الكوري (أحد أهم متاحف كوريا الجنوبية).



وذكرت وزارة الخارجية - في بيان لها اليوم الأحد - أن السفير فهمى يعد أول سفير عربي يُدعى لإلقاء محاضرة في المتحف الوطني الكوري ، حيث

أشار إلى عبقرية الموقع الجغرافي لمصر وأهمية نهر النيل في تحقيق نهضة زراعية عظيمة مثلت أساس وعماد الحضارة الفرعونية.



كما تناول أهم ملامح التاريخ المصري المعاصر تفصيلياً من خلال ثلاث مراحل رئيسية بدءاً من فترة حكم محمد علي باشا مروراً بثورة

23 يوليو المجيدة ووصولاً لثورتيّ 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ومرحلة النهضة الحالية التي تشهدها مصر.



وشهدت المحاضرة إقبالاً كبيراً من الشباب المُهتم بمعرفة تاريخ مصر المعاصر بما يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر ، حيث تفاعل الحاضرون مع محتوى المحاضرة وخاصةً ما يتعلق بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر مؤخراً، وكذا العمق الحضاري المصري، وقدرة الشعب المصري على الحفاظ على كيان دولته على مر العصور.

