​وزير خارجية الصين يدعو إلى بناء مبادرة الحزام والطريق بجودة عالية

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" أهمية العمل على دفع بناء مبادرة "الحزام والطريق" بجودة عالية.
وقال وانغ –في تصريح له اليوم الأحد خلال زيارة إلى مدينة "تشونغ تشينغ" جنوب غربي الصين– إنه يجب العمل على
وأضاف أن المبادرة نالت دعما واسعا واستجابة على نطاق عالمي، وأنه من الضروري بناء قناة جديدة للأرض والبحر في المناطق الغربية، وتقديم الخدمات في بناءات مشتركة وعالية الجودة لمبادرة "الحزام والطريق"..مؤكدا ضرورة التمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وتعظيم الاستفادة من وضع الانفتاح الشامل في الصين أمام الخارج.
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