داعش يتبنى التفجير الانتحاري بمدينة القامشلي السورية

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، حادث التفجير الانتحاري الذي شهدته مدينة "القامشلي" شمال شرقي سوريا.
أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية بمقتل شرطي من القوات الكردية، وإصابة شخصين أحدهما
كانت وسائل إعلام سورية، قد ذكرت، في وقت سابق،اليوم الأحد، أن سيارة مفخخة انفجرت في حي "الأربوية " بمدينة "القامشلي " السورية التي تُعد واحدة من أبرز مدن الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، وتوجد بها مقار حكومية وإدارية وبعض القوات.
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