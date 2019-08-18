"قوى الحرية والتغيير" تحدد أعضاءها الخمسة في مجلس السيادة السوداني

أبلغ مصدر في "قوى الحرية والتغيير" وكالة "رويترز"، بأن التحالف حدّد الأشخاص الخمسة، الذين اختارهم ليكونوا الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي سيؤدي اليمين غداً الاثنين.
وقال المصدر إن "تحالف قوى الحرية والتغيير" اختار الأكادمية عائشة موسى والأكاديمي صديق تاور والصحفي محمد الفكي والدكتور سليمان حسن شيخ إدريس والقانوني طه عثمان إسحاق.
وينص اتفاق لتقاسم السلطة وقّعه "قوى الحرية والتغيير" و"المجلس العسكري الانتقالي" يوم السبت، على أن يختار التحالف خمسة أعضاء، والمجلس عدداً مماثلاً، وأن يختار الجانبان العضو الحادي عشر.
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ووقّع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "الحرية والتغيير" في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية، أمس السبت، على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية.
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