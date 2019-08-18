إسبانيا تعرض استقبال سفينة إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

ذكر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، أن إسبانيا مستعدة لاستقبال سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز"، التابعة لمؤسسة "أوبن آرمز" الخيرية، التي تقطعت بها السبل قبالة سواحل جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية، وعلى متنها أكثر من مئة مهاجر.

وقال سانشيز في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد أعطيت تعليمات لإعداد ميناء "الخثيراس" لاستقبال السفينة أوبن آرمز. دائماً ما تتحرك إسبانيا في مواجهة حالات الطوارئ الإنسانية".

وأضاف أن "من الضروري ترسيخ حل أوروبي منظم يبدي اهتماماً، ما يعالج تحدي الهجرة مع قيم التقدم والإنسانية للاتحاد الأوروبي".

ويقع ميناء "الخثيراس" جنوبي إسبانيا بالقرب من مضيق جبل طارق.

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والسفينة "أوبن آرمز" في البحر منذ أسبوعين ونصف. وقبلت إيطاليا 27 شخصاً من السفينة، أمس السبت، معظمهم من القصر، لكنها مازالت ترفض استقبال الباقين.

ولم يتضح ما إذا كان المتطوعون، الذين يشغلون السفينة، سيكونون مستعدين للبدء برحلة بحرية طويلة إلى ميناء "الخثيراس"، نظراً لأنهم يقولون إن الظروف على متن السفينة حرجة.

ونشر أوسكار كامبس، مؤسس جمعية "أوبن آرمز" الخيرية مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لأربعة أشخاص يسبحون في البحر، ويطاردهم ثلاثة أشخاص. وأضاف أن مهاجرين قفزوا من السفينة ورجال إنقاذ يتعقبونهم.

وكانت ست دول بالاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا وألمانيا ولوكسمبرج والبرتغال ورومانيا وإسبانيا، قد عرضت في وقت سابق من هذا الأسبوع، استقبال بعض من المهاجرين على متن السفينة "أوبن آرمز" في أعقاب نزولهم من السفينة.