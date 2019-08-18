كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخاوف في الولايات المتحدة من اتفاق سلام "سيء" مع طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار اتفاق سلام أفغاني يبدو أن الولايات المتحدة على وشك الوصول إليه مع طالبان المخاوف من أن رغبة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في سحب القوات الأمريكية بسرعة يمكن أن تغرق البلاد في حرب أهلية.

وقال ترامب، أول أمس الجمعة، إنه سعيد بالمحادثات المتعلقة بإنهاء الحرب، بعد 18 عامًا من هجمات 11 سبتمبر التي أدت إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان في المقام الأول.

وفي الأيام الأخيرة، أشار العديد من المسؤولين الأمريكيين إلى أن الاتفاق قد يكون وشيكًا مع طالبان في قطر.

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ومن المتوقع أن يعود المفاوض الأمريكي زلماي خليل زاد إلى المنطقة في وقت قريب جدًا على أمل إبرام اتفاق مع قوات المتمردين الأفغان.

وأثار مثل هذا الاتفاق التاريخي المحتمل صيحة من الانتقادات في واشنطن، تتراوح من المحافظين الجدد إلى مسؤولي الإدارة الديمقراطية السابقين إلى أبطال الجيش السابقين.

وفي التغريدات والمقابلات والمقالات الافتتاحية في الصحف، حذر السياسيون الأمريكيون من إعادة القوات الأمريكية في أفغانستان على عجل "14000 جندي" وهو تحذير يأمل البعض أن يسجل نقاطًا قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.