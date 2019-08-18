كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية الليبية تنقذ 300 مهاجر من مصر وأثيوبيا حاولوا عبور المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت البحرية الليبية، اليوم الأحد، إنه تم إنقاذ 335 مهاجرًا وتم انتشال جثة واحدة في عمليات منفصلة قبالة الساحل، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​​للوصول إلى أوروبا.

واعلن المتحدث باسم البحرية الجنرال أيوب قاسم لوكالة فرانس برس أن تسعة اطفال كانوا من بين 57 مهاجرا في قارب خشبي تم انقاذهم اليوم السبت على بعد 40 ميلا بحريا من بلدة زوارة غرب طرابلس.

وقال أيوب أن معظم المهاجرين كانوا من إثيوبيا ومصر.

وأضاف قاسم أن ذلك جاء بعد أيام من قيام دوريات البحرية الليبية يوم الثلاثاء "بإنقاذ 278 مهاجرًا على متن أربعة قوارب مطاطية شمال غرب وشمال شرق طرابلس".

ووفقًا للبيان، كان هناك 128 سودانيًا في القوارب، بالإضافة إلى مهاجرين من تشاد ومصر والنيجر وبنين وإريتريا، بينهم 35 امرأة و11 طفلًا.