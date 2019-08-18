كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني: نصلي من أجل الشفاء العاجل لأمير الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، للأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح "الشفاء العاجل" بعد إجراء محادثات مع مسؤولي الدولة الخليجية.

وشوهد الشيخ الصباح، علنا ​​في الأسبوع الماضي خلال صلاة الجمعة وظهر في صحة جيدة.

ولم تكن هناك أية أنباء عن صحة الأمير في وسائل الإعلام الرسمية أو الصحف الكويتية على الرغم من أنه يتم عادة نشرها بشكل عام إذا تم نقله إلى المستشفى أو سافر للخارج للعلاج.

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وكتب ظريف على موقع تويتر: "محادثات جيدة مع ولي العهد الكويتي (الشيخ نواف الأحمد الصباح) ووزير الخارجية. نصلي من أجل الشفاء العاجل للأمير".

وقال ظريف إنه خلال المحادثات، أكد أن اقتراح إيران بإنشاء منتدى للحوار الإقليمي ومعاهدة عدم الاعتداء سوف يلغي الحاجة إلى الاعتماد على القوى الأجنبية.

وتحتفظ إيران بعلاقات جيدة مع الكويت، التي عملت كوسيط لتحسين العلاقات بين طهران ودول الخليج العربي.