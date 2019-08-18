كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب وثيقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قبل وزير بريطاني سابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر حكومي اليوم الاحد أن الوثائق التي توضح بالتفصيل التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق الاتفاق قد سربها وزير سابق في محاولة للتأثير على مفاوضات الحكومة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر: "تأتي هذه الوثيقة عندما كان الوزراء يحجبون ما يجب القيام به للاستعداد للمغادرة ولم تتوفر الأموال.

وقال أيضًا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "لقد سربه وزير سابق عمدًا في محاولة للتأثير على المناقشات مع زعماء الاتحاد الأوروبي."

