كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا: المهاجرون على متن قارب خيري يمكنهم النزول في الجزيرة الخضراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الحكومة الاسبانية اليوم الاحد على الجزيرة الخضراء ميناء لتفريغ أكثر من مائة مهاجر على متن سفينة انقاذ خيرية تقطعت بهم السبل قبالة ساحل ايطاليا بعد أن أمضى القارب أكثر من أسبوعين في انتظار ميناء لرسو السفن.

وتم القبض على المهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة، على متن قارب "أوبن أرمز"قبالة ساحل ليبيا وكانوا ينتظرون النزول في جزيرة لامبيدوسا بجنوب إيطاليا.

وأمر وزير الداخلية الإيطالي المتطرف "ماتيو سالفيني" مسؤوليه بعدم السماح للمهاجرين بالنزول، رغم أنه قدم تنازلًا جزئيًا يوم السبت بالسماح لـ 27 قاصرا بمغادرة القارب.

وأضاف: "أنه وافق على ذلك فقط بإصرار من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي".

وقال بيدرو سانشيز القائم بأعمال رئيس الوزراء الأسباني على تويتر: "من الضروري إقامة حل أوروبي منظم وداعم، يقود تحدي الهجرة بقيم الاتحاد الأوروبي للتقدم والإنسانية".

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وقالت فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورج في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستساعد في نقل المهاجرين. قالت الحكومة الاسبانية في بيان يوم الأحد إن القارب سيغادر فور وصوله إلى الجزيرة الخضراء.

وأضاف البيان أن سانشيز اتخذ قرارًا بتقديم الجزيرة الخضراء كميناء لرسو السفن المفتوحة بسبب "حالة الطوارئ". كما انتقد "الرد الذي لا يمكن تصوره من جانب السلطات الإيطالية"، ولا سيما سالفيني.

وأصدر سالفيني بيانًا يوم السبت أكد فيه على أن "أوبن أرمز" كان من الممكن أن يأخذ المهاجرين إلى إسبانيا وأن المنظمة غير الحكومية هي المسؤولة عن محنتهم.

وقالت السفينة يوم السبت إنها لا تستطيع ضمان أمن المهاجرين على متنها.

وقال مديرها ومؤسسها "أوسكار كامبس": "أن هناك معارك مستمرة على متنها وأن التوتر لا يمكن تحمله".

