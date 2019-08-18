كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التليجراف": جمعية خيرية قطرية تثير المخاوف في بريطانيا بشأن تمويلها للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "التليجراف" أن هيئة مراقبة الأعمال الخيرية في المملكة المتحدة أصدرت تحذيرًا حول مدى "استقلالية" جمعية خيرية بريطانية بسبب علاقتها مع مجموعة قطرية تم تصنيفها لاحقًا كمنظمة إرهابية من قبل جيرانها الخليجيين.

وقالت الصحيفة إن اللجنة الخيرية أثارت مخاوف بشأن "استقلال" مؤسسة قطر الخيرية في المملكة المتحدة، والتي تقدم ملايين الجنيهات إلى المساجد وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء بريطانيا.

وتدخلت هيئة مراقبة الأعمال قبل أربعة أعوام بعد أن اكتشفت أن 98 في المائة من تمويل الهيئة يأتي من مؤسسة قطر الخيرية القطرية (QCQ) التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها، مع مشاريع تمويل هيئة المملكة المتحدة "التي حددتها QCQ".

ووفقا لصحيفة "الديلي تلجراف" فإن الحكومة القطرية قد وُضعت على قائمة الحكومات الراعية للإرهاب عام 2014، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها دولة قطر إلا أن الكثير -بما في ذلك محللين وساسة وزعماء دول- لا زال يعتبرها من أبرز ممولي الإرهاب ومن أبرز الدول التي تفلت دومًا من العقوبات.