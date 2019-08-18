كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش تكشف هوية منفذ هجوم قاعة الأفراح في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جماعة داعش الإرهابية مسؤوليتها عن التفجير المميت الذي وقع في غرب مدينة كابول أمس السبت.

وأصدرت المجموعة بيانًا باللغة العربية مفاده أن الهجوم نفذه أبو عاصم الباكستاني الانتحاري.

وأضاف البيان أيضًا أن الهجوم استهدف تجمعًا لمشركين (على حد تعبيرهم)، مشيرًا إلى الضحايا على أنهم غير مؤمنين.

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وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الانفجار وقع في حوالي الساعة 10:40 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت داخل فندق شهير في الحي السادس من المدينة.

وأضاف رحيمي أن مفجرا انتحاريا فجر متفجراته بين ضيوف حفل الزفاف.

ووفقًا لمسؤولي الأمن، أسفر الهجوم عن مقتل 63 شخصًا وإصابة 182 آخرين على الأقل.