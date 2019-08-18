كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجريد إرهابي داعش "الجهادي جاك" من جنسيته البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه تم تجريد الإرهابي الداعشي المعروف بـ"الجهادي جاك" من جنسيته البريطانية بقرار رسمي من الحكومة الإنجليزية.

ووفقًا لصحيفة "ميل أون صنداي"، فإن حكومة المملكة المتحدة قد ألغيت جنسية جاك البريطانية، وهي خطوة قيل إنها أثارت خلافًا دبلوماسيًا بين بريطانيا وكندا.

وقالت وزارة الداخلية إنها لن تعلق على الحالات الفردية، لكن متحدثًا باسمها قال إن القرارات المتعلقة بحرمان مواطن مزدوج الجنسية تستند إلى "نصيحة جوهرية من المسؤولين والمحامين ووكالات الاستخبارات وجميع المعلومات المتاحة".

انضم جاك ليتس إلى الجماعة الإرهابية بعد سفره إلى الرقة في سوريا عندما كان في الثامنة عشرة، وسُجن بعد أن أسرته قوات حماية الشعب الكردية أثناء محاولته الفرار إلى تركيا في مايو 2017.

وأعلن الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي كان يحمل جنسية مزدوجة من المملكة المتحدة وكندا، من قبل أنه "عدو لبريطانيا"، لكنه طلب منذ ذلك الحين السماح له بالعودة إلى المملكة المتحدة وأصر على أنه "لا ينوي" قتل البريطانيين.