كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وثيقة مسربة: المملكة المتحدة تواجه نقصًا في الغذاء والوقود والدواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستواجه بريطانيا نقصا في الوقود والطعام والدواء إذا ما تركت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي، وفقا لوثائق رسمية مسربة نشرت في صحيفة صنداي تايمز، ولكن الوزراء عارضوا تفسيرها.

وقالت صحيفة التايمز التي تضع رؤية للموانئ المزدحمة والاحتجاجات العامة والاضطرابات على نطاق واسع ان التوقعات التي جمعها مكتب مجلس الوزراء حددت على الارجح هزات ارتدادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وليس على أسوأ السيناريوهات.

ولكن "مايكل جوف" الوزير المسؤول عن تنسيق التحضيرات بدون صفقة تحدى ذلك قائلًا: "أن الوثائق حددت سيناريو أسوأ الحالات وأن التخطيط قد تم تسريعه في الأسابيع الثلاثة الماضية".

وقالت التايمز: "أن ما يصل إلى 85٪ من الشاحنات التي تستخدم معابر القناة الرئيسية "قد لا تكون جاهزة" للجمارك الفرنسية، مما يعني أن التعطل في الموانئ قد يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل تحسن تدفق حركة المرور".