كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تدين التفجير الانتحاري في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت تركيا بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة زفاف في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة ما يقرب من 200 شخص.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "لقد تلقينا بحزن شديد الأنباء التي تفيد بأن هجومًا إرهابيًا في قاعة زفاف في كابول في 17 أغسطس أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وجرح العديد من الآخرين".

وأضاف البيان "ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي اللاإنساني الذي استهدف الأبرياء ونتمنى الرحمة لمن فقدوا أرواحهم والتعافي سريعا للجرحى ونقدم تعازينا للحكومة الصديقة والشعب الأفغاني الشقيق".