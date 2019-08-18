كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناقلة الإيرانية "غريس 1" ترفع علم طهران وتغير اسمها إلى "أدريان داريا 1" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت صور لسفينة ثابتة صورت قبالة جبل طارق اليوم الاحد ان ناقلة ايرانية اشتعلت في مواجهة بين طهران والغرب رفعت علم ايراني وكان لها اسم جديد على جانبها.

ويقول جبل طارق إنه غير قادر على تلبية الطلب الأمريكي للاستيلاء على ناقلة إيرانية

واستولت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية على السفينة في جبل طارق في يوليو للاشتباه في أنها كانت تنقل النفط إلى سوريا، الحليف الوثيق لإيران، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وأظهرت لقطات فيديو وصور فوتوغرافية الناقلة وهي ترفع علم إيران الأحمر والأخضر والأبيض وتحمل الاسم الجديد "أدريان داريا -1" باللون الأبيض على جانبيها.

ورفع جبل طارق أمر اعتقال على السفينة يوم الخميس لكن مصيره زاد تعقيدًا من جانب الولايات المتحدة، التي تقدمت بطلب قانوني آخر لاستئنافه.

وبدأ الإمساك الأولي بغريس 1 سلسلة من الأحداث التي شهدت قيام طهران بالاستيلاء على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعد أسبوعين، مما زاد التوتر على طريق دولي حيوي لشحن النفط.