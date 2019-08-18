كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار القيود في كشمير على الرغم من تخفيف الإجراءات الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر القيود في معظم أجزاء كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، على الرغم من أن الحكومة الهندية تقول إنها تعمل تدريجيًا على استعادة خطوط الهاتف وتخفيف القيود الأمنية المفروضة منذ ما يقرب من أسبوعين.

ما زال الجنود ينتشرون في الشوارع المهجورة تقريبًا مع وجود حركة محدودة للمشاة القلائل الذين خرجوا من منازلهم في سريناجار، المدينة الرئيسية في المنطقة.

تم تشديد القيود الأمنية مع تعتيم علي الأخبار في أعقاب قرار اتخذته الهند في الخامس من أغسطس بإلغاء الحكم الذاتي في الجزء الهندي من كشمير. وقد بدأت السلطات الهندية تخفيف القيود يوم السبت.

طالب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الاحد بارسال مراقبين من الامم المتحدة الى المنطقة، لكن رفض وزير الدفاع الهندى راجناث سينج الفكرة.

تنقسم كشمير بين باكستان والهند، لكن يدعي كلاهما ملكيته لمنطقة الهيمالايا بأكملها.

