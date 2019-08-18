كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار القيود في كشمير على الرغم من تخفيف الإجراءات الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ما زال الجنود ينتشرون في الشوارع المهجورة تقريبًا مع وجود حركة محدودة للمشاة القلائل الذين خرجوا من منازلهم في سريناجار، المدينة الرئيسية في المنطقة.
تم تشديد القيود الأمنية مع تعتيم علي الأخبار في أعقاب قرار اتخذته الهند في الخامس من أغسطس بإلغاء الحكم الذاتي في الجزء الهندي من كشمير. وقد بدأت السلطات الهندية تخفيف القيود يوم السبت.
طالب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الاحد بارسال مراقبين من الامم المتحدة الى المنطقة، لكن رفض وزير الدفاع الهندى راجناث سينج الفكرة.
تنقسم كشمير بين باكستان والهند، لكن يدعي كلاهما ملكيته لمنطقة الهيمالايا بأكملها.